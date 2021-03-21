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Образование В России Санкт-Петербург
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Девятое место Петербурга в рейтинге соцпитания вызвано проблемами от действий частных комбинатов

Причиной низких оценок «Российского движения школьников» качеству социального питания в Санкт-Петербурге могут быть инциденты с отравлениями, многочисленные картельные сделки и другие нарушения со стороны частных комбинатов.

«Российское движение школьников» (РДШ) провело исследование по всем субъектам России, чтобы выявить наиболее благоприятные регионы в рамках качества предоставляемого питания в школах. По результатам интернет-опроса были составлены «Вкусный топ-10» и «Невкусный топ-10». Победу по оценкам школьников одержала Ростовская область, получившая наибольшие баллы и собравшая благодарственные комментарии детей и их родителей. На втором месте расположилась Кабардино-Балкарская республика, на третьем – Самарская область. Санкт-Петербург не только не оказался в тройке, а занял 9 место, обогнав в ТОПе лишь Республику Мордовия.

рейтинг питания школьников(2021)|Фото: рдш.рф

Столь низкое место Северной столицы вызывает вполне логичные вопросы о причинах отсутствия высоких оценок качеству предоставляемого школьникам питания. Сфера социального питания в Петербурге в последние годы столкнулась с большим количеством проблем, вызванных действиями частных комбинатов питания, что и могло послужить основной причиной нахождения на 9-м месте в рейтинге.

Низкое качество поставляемой в школы еды неоднократно приводило к инцидентам с массовыми отравлениями. Наиболее громким из них стало отравление 140 человек в кронштадтской школе № 422. Низкое качество готовых блюд и продуктов, попадающих на столы в школьных столовых, зачастую фиксируется и в социальных сетях. «Школьный ревизорро» неоднократно публиковал фотографии школьной еды ненадлежащего качества в разных районах города. Очевидно, что многочисленные нарушения являются проблемой, которая и могла послужить одной из причин низких оценок Петербурга в рейтинге РДШ.

Негативное влияние на ситуацию с соцпитанием в Петербурге оказывает и нарушение комбинатами антимонопольного законодательства. С 2018 года Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило несколько картельных сделок, по результатам которых победу одерживали комбинаты, нарушающие законодательство о конкуренции. Последний картель на рынке соцпитания был выявлен антимонопольщиками в августе 2020 года. Контракты на сумму более 1,4 млрд рублей поделили между собой АО «Артис-детское питание», АО «Фирма Флоридан», ООО «База Мария» и ООО «Лимак-Нева».

«Артис-детское питание» уже трижды становился участником картеля, что не останавливает комбинат ежегодно заключать выгодные контракты Примечательным в списке «картельных достижений» «Артиса» выступают аукционы в Колпинском районе. В 2019 году УФАС признало наличие сговора сразу между 8 компаниями, а также администрацией Колпинского района и юридической фирмой, составляющей конкурсную документацию.

Несмотря на грубое нарушение закона, «Артис» отделался штрафом и продолжил не только участвовать в торгах в Колпинском районе, но и одерживать в них победы. С 2021 года организацией питания во всех колпинских школах будет заниматься именно «Артис». После победы на торгах и начала работы на качество еды в школах Колпино стали поступать жалобы, которые администрация странным образом игнорирует.

Очевидно, что наличие большого количества нарушений, допускаемых комбинатами в Петербурге в рамках организации питания, в конечном итоге выливается в недовольство детей и их родителей качеством услуг. Это могло оказать решающее значение при формировании рейтинга от «Российского движения школьников» о социальном питании в стране, где Петербург занял лишь девятое место.

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Девятое место Петербурга в рейтинге соцпитания вызвано проблемами от действий частных комбинатов

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Теги: соцпитание, питание школьников, рейтинг, картельный сговор, российское движение школьников



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