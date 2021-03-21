Югорск в различных сферах отстаёт от необходимых окружных показателей, - губернатор

Губернатор Наталья Комарова во время онлайн-встречи с жителями Югорска отметила, что город по многим направлениям не дотягивает до необходимых окружных показателей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"По 22 направлениям город находится в "зелёной", по 33 не дотягивает. Не хватает диалога с людьми. Особо обращаю внимание на создание условий для развития детей и молодёжи. В отношении молодых людей что-то не дотягиваем, видимо, не отвечаем на запрос", - сказал губернатор, начиная эфир.

Глава Югорска Андрей Бородкин отметил, что в 2020 г. на пять нацпроектов направлены 560 млн руб. Завершена реконструкция мемориала первопроходцам земли югорской. Зарегистрированы 442 самозанятых. В городе достаточно спортивных объектов, считает мэр. За 10 млн руб., полученных из федерального бюджета, построена первая "модельная библиотека будущего".

После начался диалог с жителями. Например, к губернатору обратилась горожанка Екатерина, рассказавшая, что вскоре трудно будет добраться до одного из детских садов.

"По улице Уральской сдан детский садик. Он находится в частном секторе. Впереди распутица. Если там не расчистят снег, будет не проехать. Знаю, что улицу должны заасфальтировать. Но хочется, чтобы до этого власти не забыли маленьких югорчан", - говорит горожанка.

Улица входит в первоочередной план по развитию, отметил Бородкин, назвав "своей ошибкой" то, что вместе с садиком не сделали ремонт на Уральской. Также главе региона показали работу Югорской городской больницы. Во время встречи к губернатору обращались с различными вопросами – от газификации районов до создания приютов для содержания бездомных собак, с которыми столкнулся маленький горожанин. Комарова давала подчинённым соответствующие поручения для решения проблем и устанавливала сроки принятия решений и их выполнения.

"О решениях большинства вопросов мы договорились. Сегодня у меня был разный рабочий день. С положительными эмоциями, заботами. Нужно, чтобы забот было меньше или они были приятными. Говорили о бездомных собаках. Мы могли бы не искать деньги на приют, если бы не поступали безответственно. Нередко такое происходит. Благодарю вас за доверие поручать мне и главе города эту работу", - сказала Комарова.