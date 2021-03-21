"Почта-банк" упрекнул в "антигуманности" родных клиентки, которые принесли её в отделение на носилках

В "Почта-банке" рассказали, как жительница Энгельса (Саратовская область), которую родственники вынуждены нести в офис учреждения на носилках, могла получить необходимую помощь, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором посетительницу банка несут в офис на носилках, потому что дистанционно она получить необходимое обслуживание не может.

В организации сообщили РИА Новости, что в банк обратилась дочь пенсионерки. Доверенности у неё не было, в силу чего необходимую информацию ей предоставить не могли – часто мошенники обращаются в учреждение под видом родных клиентов, и данные уходят "налево".

Сотрудница банка предложила несколько способов решения ситуации: оформить родственнику нотариально заверенную доверенность, установить пенсионерке мобильное приложение, чтобы получить информацию по счёту самостоятельно, заявили в кредитной организации. Провести идентификацию клиента с выдачей справки на бланке на дому у банка нет возможности из-за технических ограничений.

"Вместо того, чтобы воспользоваться одним из предложенных вариантов, родственники пошли другим, отнюдь не гуманным, на наш взгляд, путём – принесли тяжело больную женщину в банк. Считаем эту ситуацию абсурдной и негуманной по отношению к пожилому человеку со стороны её родственников. Мы сожалеем, что возникла описанная ситуация, мы всегда готовы идти навстречу нашим клиентам", - сказали в кредитной организации.