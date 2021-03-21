СКР опубликовал кадры задержания губернатора Пензенской области

Следователи опубликовали кадры задержания губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ролик опубликован на Youtube-канале СК.

Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года Белозерцев получил через посредников от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "ФАРМАЦИЯ" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. Речь идёт как о деньгах, так и о ценностях. В ответ губернатор должен был отдать группе компаний "БИОТЭК" предпочтение при заключении государственных контрактов. Речь в них шла о приёмке, контроле качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарствепаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, покупаемых за счёт бюджета для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области. Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны. В их жилище и на рабочих местах прошли обыски. Вскоре им предъявят обвинение, следствие будет ходатайствовать об их аресте.