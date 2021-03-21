Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений завёл канал в Telegram

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) завёл канал в Telegram, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Приветствую вас, братья и сёстры, коллеги. Начинаю вещание в канале, который посвящён жизни Церкви на Екатеринбургской земле. Мне бы хотелось рассказывать здесь про уральских святых, исторических событиях, интересных местах Урала, а также освещать актуальные события современной жизни от первого лица и отвечать на вызовы современности. На эти события я буду смотреть изнутри и с любовью взглядом сына Церкви, любящего свою мать, паству, Родину", - сказал владыка в первом сообщении – видеоролике, опубликованном в канале.

Напомним, 8 декабря 2020 г. на заседании Священного Синода было принято решение о назначении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла главой Татарстанской митрополии. Новым главой Екатеринбургской епархии назначен тогда ещё епископ Евгений. При этом за ним сохранена должность председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Опрошенные Накануне.RU эксперты считают, что назначение Кирилла главой Татарстанской митрополии является отголосками скандала с отлученным от церкви бывшим схимонахом Сергием (Романовым).