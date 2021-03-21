Андрей Фурсов: Ватикан строит единую мировую религию

Ватикан пытается создать единую мировую религию под своим началом, "освятив" авторитетом римского папы новый мировой порядок. Об этом рассказал историк Андрей Фурсов в видеоинтервью живущей в Италии блогеру Екатерине Коваленко.

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Иудаизм римский папа уже признал старшим братом христианства, с протестантами тоже не будет серьезных проблем. Но планы Ватикана пока осложняются православием и исламом, особенно шиитского толка. И неслучайно Ватикан вошел в Совет по инклюзивному капитализму, что очень серьезно, подчеркнул ученый. Власть капитала стремятся заменить чистой властью, гарантирующей жесткий контроль за поведением людей. Также Ватикан пошел на соглашение с Китаем, согласившись на назначение местных епископов властями, то есть КПК с согласия Ватикана стала по сути "местным римским папой".

Для России же никакой союз с Ватиканом невозможен, уверен он.

"Даже физико-антропологический облик католических священников и русских батюшек очень разный. Русский священник может быт плохим человеком, но внешне это добродушный батюшка с животиком. Католический священник - это чаще всего сухощавый с холодными, колючими, злыми глазами. Это агрессор. Православной экспансии в мире нет, а католической - сколько угодно. Один мой знакомый, работавший во французской Африке, рассказывал, что когда приезжает человек из французской разведки, он идет прежде всего не к местному резиденту, а к католическому священнику", - рассказал Фурсов.

Он отметил, что Ватикан представляет одну из двух основных групп в мировой правящей верхушке, объединяющей старые аристократические семьи Западной Европы. Поэтому Михаил Горбачев в 1989 году оформлял капитуляцию СССР и перед англосаксами в лице президента США Рональда Рейгана, и перед римским папой Иоанном Павлом II.

Как Ватикан будет пытаться установить свою власть над православием, пока непонятно, считает Фурсов.

Мы полагаем, что это будет оформлено в ближайшие годы объединением с Фанаром, вероятно, в 2025 году к 1700-летию Первого Вселенского собора, когда будет установлено евхаристическое общение с взаимным признанием таинств при сохранении внешних различий. Таково направление движения Ватикана и Фанара в последние десятилетия, о чем регулярно делаются соответствующие заявления. Для этого в 2016 году был проведен Критский собор, чтобы узаконить власть Фанара над православным миром. Хотя некоторые церкви в нем не участвовали, в том числе РПЦ, Фанар воспринимает его проведение как признание своего первенства. Готовящееся объединение с Ватиканом будет означать признание первенства римского папы, "как это было в первом тысячелетии", о чем неоднократно заявлял экуменический патриарх Варфоломей. Таким образом, Фанар от лица православного мира станет "младшим братом" Ватикана.