Андрей Фурсов: Ватикан строит единую мировую религию

21 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Франциск и Варфоломей (2016) | Фото: miopapa.it

Андрей Фурсов: Ватикан строит единую мировую религию

Ватикан пытается создать единую мировую религию под своим началом, "освятив" авторитетом римского папы новый мировой порядок. Об этом рассказал историк Андрей Фурсов в видеоинтервью живущей в Италии блогеру Екатерине Коваленко.
Читайте также:

Иудаизм римский папа уже признал старшим братом христианства, с протестантами тоже не будет серьезных проблем. Но планы Ватикана пока осложняются православием и исламом, особенно шиитского толка. И неслучайно Ватикан вошел в Совет по инклюзивному капитализму, что очень серьезно, подчеркнул ученый. Власть капитала стремятся заменить чистой властью, гарантирующей жесткий контроль за поведением людей. Также Ватикан пошел на соглашение с Китаем, согласившись на назначение местных епископов властями, то есть КПК с согласия Ватикана стала по сути "местным римским папой".

Для России же никакой союз с Ватиканом невозможен, уверен он.

"Даже физико-антропологический облик католических священников и русских батюшек очень разный. Русский священник может быт плохим человеком, но внешне это добродушный батюшка с животиком. Католический священник - это чаще всего сухощавый с холодными, колючими, злыми глазами. Это агрессор. Православной экспансии в мире нет, а католической - сколько угодно. Один мой знакомый, работавший во французской Африке, рассказывал, что когда приезжает человек из французской разведки, он идет прежде всего не к местному резиденту, а к католическому священнику", - рассказал Фурсов.

Он отметил, что Ватикан представляет одну из двух основных групп в мировой правящей верхушке, объединяющей старые аристократические семьи Западной Европы. Поэтому Михаил Горбачев в 1989 году оформлял капитуляцию СССР и перед англосаксами в лице президента США Рональда Рейгана, и перед римским папой Иоанном Павлом II.

Как Ватикан будет пытаться установить свою власть над православием, пока непонятно, считает Фурсов.

Мы полагаем, что это будет оформлено в ближайшие годы объединением с Фанаром, вероятно, в 2025 году к 1700-летию Первого Вселенского собора, когда будет установлено евхаристическое общение с взаимным признанием таинств при сохранении внешних различий. Таково направление движения Ватикана и Фанара в последние десятилетия, о чем регулярно делаются соответствующие заявления. Для этого в 2016 году был проведен Критский собор, чтобы узаконить власть Фанара над православным миром. Хотя некоторые церкви в нем не участвовали, в том числе РПЦ, Фанар воспринимает его проведение как признание своего первенства. Готовящееся объединение с Ватиканом будет означать признание первенства римского папы, "как это было в первом тысячелетии", о чем неоднократно заявлял экуменический патриарх Варфоломей. Таким образом, Фанар от лица православного мира станет "младшим братом" Ватикана.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Андрей Фурсов: Ватикан строит единую мировую религию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Фурсов, Ватикан, религия, православие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети