21 Марта 2021
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шахта Черемуховская-Глубокая, СУБР, Русал (2016) | Фото: Накануне.RU

В Белгородской области шахтёров эвакуировали из-за возгорания проходческого комбайна

В шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината (Белогородская область) загорелся проходческий комбайн. Рабочих вывели на поверхность, сообщили Накануне.RU на комбинате.

"Сегодня в 9.15 поступил сигнал о задымлении комбайна. Сразу приступили к плану ликвидации аварии и начали выводить сотрудников на поверхность. Сейчас все работники выведены из шахты. Пострадавших нет", - говорится в сообщении предприятия.

Сколько именно рабочих находилось в шахте, не уточняется.

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В Белгородской области шахтёров эвакуировали из-за возгорания проходческого комбайна

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Теги: Яковлевский ГОК, шахта, пожар



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