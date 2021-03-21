В Белгородской области шахтёров эвакуировали из-за возгорания проходческого комбайна

В шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината (Белогородская область) загорелся проходческий комбайн. Рабочих вывели на поверхность, сообщили Накануне.RU на комбинате.

"Сегодня в 9.15 поступил сигнал о задымлении комбайна. Сразу приступили к плану ликвидации аварии и начали выводить сотрудников на поверхность. Сейчас все работники выведены из шахты. Пострадавших нет", - говорится в сообщении предприятия.

Сколько именно рабочих находилось в шахте, не уточняется.