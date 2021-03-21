В Сургуте грозит срок поджигателю общежития, из-за которого погиб один постоялец и пострадали семеро
В Сургуте началось расследование обстоятельств поджога здания общежития ООО "Главснаб" по алресу Промышленная, 16, который привёл к трагедии, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.
По версии следствия, подозреваемый совершил поджог рано утром 20 марта. Пожар начался на втором этаже общежития. Погиб один постоялец, пострадали ещё семь.
Возбуждено дело по статье "Умышленное убийство, совершённое общеопасным способом".