Забросали, подожгли, разрисовали: украинские неонацисты напали на офис Зеленского

В Киеве произошло нападение на офис украинского президента Владимира Зеленского, который забросали, подожгли и разрисовали. Причем это случилось не под покровом ночи, а после митинга неонацистов, которые организованно пришли к офису и все это сделали, в то время как немногочисленная полиция мола наблюдала за происходящим.

Накануне они провели митинг в защиту бывшего "правосека" Сергея Стерненко, которому 23 февраля дали 7 лет тюрьмы и конфисковали часть имущества за похищение и пытки депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича еще в 2015 году. В дате 23 февраля они усматривают "руку Кремля". При этом Стерненко так и не осужден за убийство человека, совершенное им в 2018 году.

Это уже пятый митинг, проведенный неонацистами в защиту Стерненко. Первый из них, напомним, окончился масштабными столкновениями с полицией. Следующие были в целом спокойными, однако вчера произошло то, чего никто не ожидал. Здание офиса Зеленского забросали петардами и файерами, в одних входных дверях разбили стекла, а вторые подожгли. Была также подожжена табличка "Президент Украины". Здание разрисовали оскорбительными надписями в адрес Зеленского и главы МВД Арсена Авакова. Атака сопровождалась лозунгами "Смерть врагам!". Пикантности добавляет тот факт, что все это произошло в первый день очередного строгого карантина в Киеве, когда массовые мероприятия запрещены.

Почему полиция не охраняла офис президента, над которым публично надругались, а отстраненно наблюдала за происходящим? Замглавы МВД Антон Геращенко сказал, что нацисты специально провоцировали полицию на применение силы.

"Мы понимаем это, и потому пока просто фиксируем факты нарушений. И те, кто нарушают закон, будут привлечены к ответственности. Полиция будет применять силу только в тех случаях, когда это предусмотрено законом", - заявил он "Стране".

Объяснение замминистра выглядит смехотворно: по его словам, выходит, что офис президента полиция не должна защищать от нападений, это не предусмотрено законом, нужно просто наблюдать за нарушениями. Интересно, что произойдет, если нацисты захватят президентское здание. Будет ли этого достаточно для вмешательства или полиция снова будет "просто фиксировать факты нарушений"?

Геращенко добавил, что за нападением стоит олигарх и бывший президент Петр Порошенко. В партии "Евросолидарность" последнего это обвинение назвали паранойей.

Нападение на офис Зеленского показало также еще один факт: для нацистов Зеленский никогда не станет своим, сколько бы он ни запрещал русский язык или обвинял Россию. В нацистских кругах тема происхождения Зеленского звучит постоянно.

Кроме того, снова подтвердилось, что нацисты на Украине находятся над законом и им позволено то, что не разрешено "простым смертным". Показательно, что почти все СМИ освещают это так, что "активисты" провели "акцию" и совершили какие-то действия со зданием офиса президента. Это даже не называется нападением, вандализмом или другими подобными словами. Самые показательные фото здания, соответственно, тоже не публикуются.

В сети многие обсуждают нападение. Вспоминают, что в США после январской атаки на Капитолий (некоторые полагают, что это было спланированной провокацией) реакция власти была жесточайшей. Также упоминают, что граждане не могут чувствовать себя нормально, если даже офис президента атакуют, а полиция молча наблюдает в стороне. Указывают и на то, что офис президента - это один из институтов государства и на него нельзя просто так нападать.

Наиболее выразительно и емко описал произошедшее блогер Александр Скубченко, который вспомнил о результатах второго тура президентских выборов 2019 года, на которых Зеленский набрал 73%, а Порошенко - 25%.

"Предал 73% ради того, чтобы остаться лохом для 25%", - написал он.

Интересно, что среди противников Зеленского и симпатизирующих нацистам мнения разделились. Одни ставят себя в положение мятежников зимой 2013-2014 гг., когда их тоже сначала называли провокаторами, но затем их руками был совершен государственный переворот и они стали "героями". Другие считают, что произошедшее на руку как раз власти, которая теперь выставит нацистов неадекватными радикалами (они себя таковыми не считают).

"Восточному электорату вчера показали "майданутых". Прекрасно понимая и зная "градус напряжения" сторонников Стерненко, не выставили оцепление. И это не только нацгвардия, которая по линии МВД. Это еще и управление госохраны, которое к МВД отношения не имеет. Обе структуры знали, чем чреват вчерашний митинг и обе структуры СПЕЦИАЛЬНО дали возможность появлению этой картинки", - написал советник Порошенко Юрий Бирюков.

То есть власти виноваты не в том, что не помешали погрому здания офиса главы государства, а в том, что обхитрили нацистов, а те подставились. Кто выиграет конкретно в этой истории, еще непонятно. Но с проигравшей стороной уже ясно - ею снова оказалась украинская государственность в целом. Ее ни во что не ставят даже те, которые на словах за нее борются.

Результат действий украинских "активистов": офис президента Украины после нападения нацистов