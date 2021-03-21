21 Марта 2021
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Иван Белозерцев (2021) | Фото: СКР

Губернатору Пензенской области вменяют получение взятки в 31 миллион, - СК

Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву вменяют получение взятки, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко. Фигурантами расследования также стали глава группы компаний "Биотэк" Борис Шпигель и другие.

По данным следствия, в январе-сентябре прошлого года Белозерцев получил через посредников от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "ФАРМАЦИЯ" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. Речь идёт как о деньгах, так и о ценностях. В ответ губернатор должен был отдать группе компаний "БИОТЭК" предпочтение при заключении государственных контрактов. Речь в них шла о приёмке, контроле качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарствепаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, покупаемых за счёт бюджета для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны. В их жилище и на рабочих местах прошли обыски. Вскоре им предъявят обвинение, следствие будет ходатайствовать об их аресте. Дело возбудило и расследует Главное следственное управление СКР.

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Губернатору Пензенской области вменяют получение взятки в 31 миллион, - СК

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Теги: Иван Белозерцев, превышение полномочий



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