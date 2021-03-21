ТАСС: задержан губернатор Пензенской области Белозерцев

Задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Губернатора опрашивают в рамках следственных действий. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД проводят обыски у целого ряда чиновников Пензенской области", - сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в МВД.

По другой информации издания, глава региона задержан. По данным telegram-канала "Mash", губернатору якобы вменяют превышение полномочий.

"Ночью в квартиру Ивана Белозерцева на улице Лазо пришли силовики. Сам он – под конвоем сотрудников столичного МВД, проводятся следственные действия", - уточняет канал.

Также якобы задержан старший сын губернатора Александр, его могут перевезти в Москву.

"В настоящее время мы не располагаем данными относительно информации о действиях силовых структур, распространяющейся в социальных сетях, вследствие чего данную информацию не комментируем", - написала в своём Telegram пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина.