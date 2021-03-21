В Югре самоизоляция старшего поколения станет добровольной

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому, самоизоляция старшего поколения с 1 апреля становится добровольной, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на портале окружного правительства. Помимо изменения статуса самоизоляции старшего продлён до 30 апреля запрет работы детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей.

В департаменте общественных и внешних связей Югры Накануне.RU сообщили, что за последние сутки коронавирус подтвердился у 79 пациентов (всего – у 53 тыс. 401). Больше всего новых случаев в Сургуте (18), Ханты-Мансийске (13) и Нягани (9).