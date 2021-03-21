Грудинин пойдёт в Госдуму

Экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин будет баллотироваться в Госдуму, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Депутат заксобрания Приморского края Андрей Ищенко написал в своём Instagram, что это выяснилось во время разговора с Грудининым за кофе.

"На днях пил кофе в течение часа с Павлом Грудининым. Для меня этот человек является товарищем и примером стойкости политика-практика. Зюганов не бросает его, на предстоящих выборах в Госдуму Грудинин будет в центральном списке КПРФ, его выдвинут также "одномандатником" по Алтаю. Мандат депутата прикроет совхозу спину", - уточнил Ищенко.

Напомним, по итогам президентских выборов 2018 г. Грудинину удалось набрать 11% голосов.