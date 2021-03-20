Россия готовится к полному возобновлению авиасообщения с Кубой

Министр туризма республики Куба Хуан Карлос Гарсия Гранда в ходе официального визита в Россию встретился с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росавиации, на встрече была достигнута договоренность дополнительно проработать вопрос расширения двустороннего авиасообщения с учетом эпидемиологической ситуации в РФ и на Кубе.

"Российская сторона проинформировала о высокой степени готовности авиакомпаний к возобновлению авиасообщения между Россией и Кубой в полном объеме", - уточнили в ведомстве.

Перелеты между РФ и Кубой открылись в конце октября прошлого года, а с начала ноября начались чартерные программы. Рейсы выполняются только в аэропорт острова Кайо-Коко. На большой остров въезд туристам пока закрыт.