В центре Москвы сбит чемпион Европы по баскетболу. СК начал проверку

Следственный комитет выясняет обстоятельства наезда на мужчину в центре Москвы. Пострадавшим может быть известный спортсмен.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, 20 марта на проезжей части в центре города между пешеходом и водителем произошел словесный конфликт. После этого машина продолжила движение, не дождавшись, пока мужчина освободит дорогу. В результате автомобиль сбил его.

Сейчас по факту инцидента организована доследственная проверка.

По данным СМИ, пострадавший – российский баскетболист, чемпион Европы 2007 года Никита Шабалкин. Его доставили в больницу. Спортсмен якобы переходил дорогу в неположенном месте.