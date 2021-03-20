В Болгарии хотят объявить российских дипломатов персонами нон грата из-за дела о шпионаже

Из-за дела о шпионаже Болгария должна объявить персонами нон грата дипломатов из РФ. Об этом заявил болгарский премьер-министр Бойко Борисов.

"В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами", - цитирует политика РИА Новости.

Борисов подчеркнул, что Москва и София сохраняют партнерские отношения по ряду направлений. Однако, по его словам, "Болгария по-прежнему будет решительно защищать свою национальную безопасность".

Как сообщало Накануне.RU, ранее сотрудники спецслужб задержали несколько человек в Софии. Они подозреваются в шпионаже в пользу России. При этом среди задержанных нет россиян.