В Госдуме заявили о попытках зарубежного вмешательства в выборы 2021 года

В Госдуме начала работу комиссия по расследованию фактов возможного вмешательства из-за рубежа в предстоящие парламентские выборы 2021 года. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сегодня заявил депутат Василий Пискарев.

"Избирательная кампания еще официально не началась, но уже сейчас мы видим явную активизацию зарубежных структур, которые попытаются повлиять на волеизъявление наших граждан. Одним из примеров такого вмешательства являются попытки продвижения так называемого "Умного голосования", за которым стоят внешние силы и их иностранные агенты, работающие на территории нашей страны", - написал Пискарев в своем Instagram.

Депутат отметил, что реклама "Умного голосования" во время прошлых избирательных кампаний не раз появлялась в иностранных СМИ и соцсетях. По данным парламентария, это происходило и в "День тишины", когда любая агитация запрещена по закону.

Василий Пискарев добавил, что комиссия в режиме реального времени будет выявлять любые попытки зарубежных сил повлиять на выбор россиян.

Напомним, сегодня председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал, что он думает о проекте "Умное голосование", созданном штабом Алексея Навального.