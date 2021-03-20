20 Марта 2021
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Происшествия В России Московская область
дети, коллаж, детское питание, обед, ротавирусная инфекция (2021) | Фото: накануне

Заведующая детсадом №21 в Подмосковье подтвердила наличие рвоты и диареи у дошкольников

Заведующая детсадом № 21 «Отрадушка» в Красногорском округе Московской области Елена Тарачева подтвердила наличие ротавирусной инфекции у детей. Ранее о потенциальном отравлении сообщали родители дошкольников.

Сегодня, 20 марта, в СМИ появилась информация о возможном массовом отравлении детей в подмосковном детсаде № 21. По сообщению родителей, дети «Отрадушки» после посещения детсада стали чувствовать боли в животе, повышение температуры, началась рвота. По предварительным данным со слов обеспокоенных родителей, причиной ухудшения здоровья дошкольников могло стать пищевое отравление, поскольку каждый ребенок посещал столовую.

Наша редакция связалась с заведующей детским садом № 21 «Отрадушка» Еленой Тарачевой. Она подтвердила, что родители обращались в образовательное учреждение по поводу плохого самочувствия детей. По ее словам, в данном случае может иметь место ротавирус.

«О том, что отравление - нет, у меня в одной группе ротавирус обыкновенный. Это группа логопедическая, и там всего 14 деток – «Умники и умницы» - ротавирус, предположительно, да. Ну у них рвота, понос, у 4 человек. Возраст старший - 5-6 лет», - сообщила заведующая.

Сама Тарачева считает, что в данном случае о пищевом отравлении говорить пока не приходится, поскольку на кухне соблюдаются все нормы, производится полный комплекс мероприятий.

«Звонить начали вечером в пятницу, первый случай, что затошнило ребенка, и сегодня утром. Вчера первая информация появилась, но никто к врачу не обращался», - добавила Тарачева.

Очевидно, что ухудшение состояния здоровья дошкольников должно стать основанием для тщательного осмотра врачами, учитывая возможность развития инфекции. Аналогичные симптомы в виде рвоты, диареи и высокой температуры с начала года уже фиксировались в образовательных учреждениях Подмосковья.

Подозрения в наличии ротавирусной инфекции появлялись в отношении детей школы № 1 Красноармейска. Позже выяснилось, что причиной ухудшения здоровья стало пищевое отравление. Учащимся был поставлен диагноз кишечный синдром (острый гастроэнтерит). Поставщиком питания в школу № 1 выступал ООО «Вектор» - комбинат, который ради победы на торгах в 2017 году вступал в картельный сговор с ООО «Авангард». Несмотря на сомнительную репутацию в результате антиконкурентных сделок и инциденты с отравлением детей, и «Вектор» и «Авангард» продолжают рассчитывать на выгодные для себя контракты на организацию еды в столовых. Примечательно, что в детсад № 21 «Отрадушка» Красногорского округа Подмосковья продукты питания поставляет комбинат со схожим названием - ООО «ТФ «Авангард».

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Заведующая детсадом №21 в Подмосковье подтвердила наличие рвоты и диареи у дошкольников

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Теги: отравление, подмосковье, рвота, диарея, детсад, ротавирусная инфекция



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