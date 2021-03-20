В Тюмени пьяный водитель протаранил полицейский автомобиль

В Тюмени задержали пьяного водителя. Пытаясь скрыться от полицейских, он устроил аварию.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Тюменской области, "Лада" 14-й модели не подчинилась сигналу автоинспектора об остановке на улице Республики. Заметив полицейского, водитель только прибавил газу. Уходя от преследования, он заехал в тупик, а затем резко вывернул руль и ударил патрульный автомобиль в левый бок, причинив машине повреждения.

Затем водитель снова попытался скрыться. На улице 30 лет Победы навстречу "Ладе" выехал еще один наряд ДПС. Нарушитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате инцидента никто не пострадал.

Выяснилось, что 22-летний молодой человек уже два раза задерживался пьяным за рулем. Этой ночью он отдыхал в кафе на Геологоразведчиков, а затем отправился в другое заведение. От прохождения освидетельствования на алкоголь водитель наотрез отказался. Установлено, что автомобиль принадлежит его брату.

Полицейские составили на нарушителя целый ряд административных протоколов.