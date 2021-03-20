Официально: Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио официально объявил о проведении предстоящих летом соревнований без зрителей из-за границы.

Решение было принято по итогам встречи с главами Международного Олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета. Причиной стала ситуация с распространением COVID-19.

"В ходе встречи японской стороной было объявлено о решении не допустить к въезду в Японию зрителей Олимпийских и Паралимпийских игр из-за рубежа на фоне пандемии коронавируса", - говорится в заявлении оргкомитета, которое приводит Р-Спорт.

При этом стоимость билетов, купленных иностранцами, будет им возвращена.

О том, что летняя Олимпиада с большой вероятностью пройдет без иностранных болельщиков, стало известно в начале марта.

Ранее сообщалось, что на Олимпийских играх в этом году вместо гимна России может быть использован Первый концерт Чайковского. Использовать гимн РФ в Токио российской команде запрещено в связи с решением спортивного арбитража в Лозанне.