20 Марта 2021
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Спорт За рубежом
Россия, Олимпиада, Олимпийские кольца, флаг (2017) | Фото: AP Photo / David J. Phillip

Официально: Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио официально объявил о проведении предстоящих летом соревнований без зрителей из-за границы.
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Решение было принято по итогам встречи с главами Международного Олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета. Причиной стала ситуация с распространением COVID-19.

"В ходе встречи японской стороной было объявлено о решении не допустить к въезду в Японию зрителей Олимпийских и Паралимпийских игр из-за рубежа на фоне пандемии коронавируса", - говорится в заявлении оргкомитета, которое приводит Р-Спорт.

При этом стоимость билетов, купленных иностранцами, будет им возвращена.

О том, что летняя Олимпиада с большой вероятностью пройдет без иностранных болельщиков, стало известно в начале марта.

Ранее сообщалось, что на Олимпийских играх в этом году вместо гимна России может быть использован Первый концерт Чайковского. Использовать гимн РФ в Токио российской команде запрещено в связи с решением спортивного арбитража в Лозанне.

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Официально: Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей

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Теги: Олимпиада, зрители, Токио, коронавирус



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Ранее 04.03.2021 08:52 Мск Олимпиада в Токио с большой вероятностью пройдет без иностранных болельщиков

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