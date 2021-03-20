Дерипаска о повышении ключевой ставки: "Это атака на доходы граждан"

Олигарх Олег Дерипаска заявил, что решение Центробанка РФ о повышении ключевой ставки до 4,5% – это "атака на доходы граждан и прибыль компаний".

Как написал сегодня бизнесмен в своем Telegram-канале, решение ЦБ преследует "уже не экономические, а политические цели".

"Видимо, мало было ЦБ "успехов" за предыдущие пять лет, которые привели к отставке достаточно либерального правительства Медведева. Теперь ЦБ решил похоронить молодое правительство технократов Мишустина, которому вряд ли удастся осенью пережить новую Думу из-за отсутствия увеличения доходов беднейших граждан страны на фоне восстановительного роста, который продемонстрирует мировая экономика", - поделился мыслями Дерипаска.

Олигарх заявил, что ему "надоело слушать вранье из ЦБ про мифическую инфляцию, спровоцированную растущими доходами российских граждан".

"Если речь идет об успешных чиновниках и рантье двух столиц, то, наверное, так и есть. Но если взять страну в целом, то доходы не растут, а снижаются уже который год", - заметил Дерипаска, не уточнив, относит ли он и себя к данной категории.

Он считает, что инфляцию, спровоцированную изменением цен на международных сырьевых рынках, можно побороть только увеличением предложения российских товаров и услуг, а также продовольствием отечественной переработки.

"Развитием внутреннего туризма в противовес внешнему. Снижением цен на железнодорожные и авиационные билеты, реструктуризацией основных монополий, и, соответственно, созданием конкурентной среды для снижения цен на электроэнергию, тепло и все остальные коммунальные услуги, в том числе и связь", - перечислил бизнесмен, добавив, что для этого нужны инвестиции.

"Кто будет инвестировать в предприятия с рентабельностью в районе 3-4%, когда ЦБ восстанавливает депозитные ставки на уровне 5%? Какой-то театр абсурда", - заключил Олег Дерипаска.

Как сообщало Накануне.RU, после повышения ключевой ставки в Центробанке заявили, что ставки по кредитам пока расти не будут.