20 Марта 2021
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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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володин вячеслав викторович депутат государственной думы рф (2010) | Фото: Накануне.ru

Володин: за "Умным голосованием" стоят западные государства и спецслужбы

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал, что он думает о проекте "Умное голосование", созданном штабом Алексея Навального.
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Как написал сегодня Володин в своем Telegram-канале, это "несодержательный проект".

"Он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе желание попасть во власть", - выразил уверенность спикер Госдумы.

По словам Володина, инициаторы "Умного голосования" находятся за границей, а за самим проектом стоят западные государства и спецслужбы.

"Через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны. Используются политики, которых вовлекают в этот проект, объясняя его только одним – он оппозиционен действующей власти", - добавил председатель ГД.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе Вячеслав Володин завел личный канал в Telegram. Всего за несколько часов на него подписалась почти тысяча пользователей, сейчас там более 13,5 тысяч подписчиков.

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Володин: за "Умным голосованием" стоят западные государства и спецслужбы

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Теги: Володин, Умное голосование, проект, Госдума



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