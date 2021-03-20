Володин: за "Умным голосованием" стоят западные государства и спецслужбы

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал, что он думает о проекте "Умное голосование", созданном штабом Алексея Навального.

Как написал сегодня Володин в своем Telegram-канале, это "несодержательный проект".

"Он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе желание попасть во власть", - выразил уверенность спикер Госдумы.

По словам Володина, инициаторы "Умного голосования" находятся за границей, а за самим проектом стоят западные государства и спецслужбы.

"Через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны. Используются политики, которых вовлекают в этот проект, объясняя его только одним – он оппозиционен действующей власти", - добавил председатель ГД.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе Вячеслав Володин завел личный канал в Telegram. Всего за несколько часов на него подписалась почти тысяча пользователей, сейчас там более 13,5 тысяч подписчиков.