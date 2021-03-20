"Страна встает, народ проснулся": в Москве оппозиционные депутаты встретились со сторонниками

В субботу, 20 марта, в Москве проходит встреча оппозиционных депутатов Госдумы РФ и Мосгордумы со сторонниками лево-патриотических сил.

В мероприятии приняли участие представители КПРФ и "Левого фронта". Обсуждались защита социально-экономических прав граждан России и подготовка к выборам в Госдуму. Как передает корреспондент Накануне.RU, к началу акции собралось около 300 человек, но затем людей становилось все больше.

В начале мероприятия выступил депутат Госдумы Валерий Рашкин, который раскритиковал действующую власть.

"Они принимают законы, которые защищают олигархов, которые грабят народ. Ситуация сложнейшая. Всего лишь за год число граждан России уменьшилось на 600 тысяч человек. Считаю, что это самый настоящий геноцид", - заявил Рашкин.

По его словам, уже семь лет подряд "люди нищают, а олигархи набили себе карманы".

"Если у олигархов прибавляется, то уменьшается в карманах простого народа. Экономика в кризисе", - признал депутат.

Вспомнил он и о том, что в стране ужесточили наказание за критику власти.

"Макарошками нас закормили, детей рожать нельзя. А их нельзя критиковать – иначе будет отсидка. Репрессии гуляют по всей стране с огромным размахом! По ночам ездят "воронки" и хватают наших активистов. Это страшно и непозволительно. Допускать этого нельзя и нужно останавливать всеми мерами", - призвал Валерий Рашкин.

Напомнил он и о ситуации с бывшим губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

"Они хотят запугать нас и вас. Не запугают! Не дано. Мы не подчинимся этому беззаконию", - пообещал парламентарий.

Отметил он и еще одну актуальную тему – оскорбление президентом США Джо Байденом российского лидера Владимира Путина.

"За державу обидно. Не могу себе представить, чтобы кто-то в мире мог сказать, что Сталин убийца, или об этом сказали про Брежнева. Потому что Советский Союз был великой державой, имел сильную экономику. Мы были первыми по темпам развития, сломали хребет фашистской Германии. Должен быть адекватный ответ на такое хамство", - заявил Рашкин.

По его словам, "мы богатая страна с огромными ресурсами, а нас рукотворно делают нищими".

"Нет, страна встает, народ проснулся. Ближайшие выборы в Госдуму будут как "Час Х". И у нас есть с вами возможность в сентябре изменить ситуацию", - отметил он и добавил, что в случае победы оппозиции первым делом будет отменена пенсионная "реформа".

"Вся власть народу!", - завершил свое выступление Валерий Рашкин.

Ранее сообщалось, что на встрече со сторонниками КПРФ поднимет вопрос о возвращении москвичам старше 65 лет средств, которые те были вынуждены потратить на оплату проезда в общественном транспорте. Это произошло, когда городские власти во время самоизоляции заблокировали их социальные карты, лишив права на бесплатный проезд.