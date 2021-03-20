20 Марта 2021
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Бокс для перевозки COVID-больных в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Число выявленных случаев ковида в России приближается к 4,5 миллионам

За минувшие сутки в России выявлено 9 тыс. 632 новых случая коронавируса в 85 регионах страны.
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Первое место по приросту заболевших вновь заняла Москва, где подтвердились 1 тыс. 728 диагнозов. После нее идут Санкт-Петербург – 899 новых случаев и Московская область – 651 заболевший.

В регионах Уральского федерального округа больше всего новых пациентов с ковидом в Свердловской области – 161. Далее идут Челябинская область – 141, Ханты-Мансийский АО – 82, Тюменская область – 76, Курганская область – 48 и Ямало-Ненецкий АО – 24 новых случая.

За сутки по всей России скончались 392 заболевших коронавирусом, а полностью выздоровели 11 тыс. 279 человек.

Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19, всего на сегодняшний день в РФ выявлено 4 млн 447 тыс. 570 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 94 тыс. 659 летальных исходов, а выздоровели 4 млн 60 тыс. 652 человека.

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Число выявленных случаев ковида в России приближается к 4,5 миллионам

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Теги: ковид, Россия, случаи, оперштаб



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