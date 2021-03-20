Сирия потеряла $92 миллиарда в нефтяном секторе из-за США

В Дамаске подсчитали убытки в нефтяном секторе из-за действий США на востоке страны.

Общая сумма прямых и косвенных потерь Сирии составила 92 миллиарда долларов из-за действий американских военнослужащих. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Бассам Туоме.

«США и их союзники контролируют свыше 90% запасов нефти в Сирии, они орудуют как пираты, выбирая в качестве цели нефтяные богатства Сирии и суда, поставляющие ей нефть», — заявил глава ведомства.

По его словам, США намеренно ограничивают доступ сирийского правительства к нефти, чтобы помешать экономическому восстановлению страны.

Известно, что американские войска совместно с союзниками из курдских формирований «Сил демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль восточную часть страны, где сосредоточены нефтяные месторождения. Самое крупное из них — эль-Умар, отбитое у боевиков «Исламского государства» (ИГИЛ, ИГ, запрещено в России). Американцы находятся в Сирии под предлогом уничтожения боевиков, однако ИГ было разгромлено еще в 2017 году при участии российских сил и «ЧВК Вагнера».

Вашингтон продолжает наживаться на сирийских ресурсах и не планирует всерьез помогать процессу мирного урегулирования. Действия США в Сирии привели к топливному кризису и резкому повышению цен на бензин.