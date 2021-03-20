Сирия потеряла $92 миллиарда в нефтяном секторе из-за США

20 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика За рубежом
сирия, нефтепровод, пустыня, лп (2021) | Фото: РИА ФАН

Сирия потеряла $92 миллиарда в нефтяном секторе из-за США

В Дамаске подсчитали убытки в нефтяном секторе из-за действий США на востоке страны.

Общая сумма прямых и косвенных потерь Сирии составила 92 миллиарда долларов из-за действий американских военнослужащих. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Бассам Туоме.

«США и их союзники контролируют свыше 90% запасов нефти в Сирии, они орудуют как пираты, выбирая в качестве цели нефтяные богатства Сирии и суда, поставляющие ей нефть», — заявил глава ведомства.

Израиль, Сирия, атака ракет(2018)|Фото: Directorate 4 / Telegram

По его словам, США намеренно ограничивают доступ сирийского правительства к нефти, чтобы помешать экономическому восстановлению страны.

Известно, что американские войска совместно с союзниками из курдских формирований «Сил демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль восточную часть страны, где сосредоточены нефтяные месторождения. Самое крупное из них — эль-Умар, отбитое у боевиков «Исламского государства» (ИГИЛ, ИГ, запрещено в России). Американцы находятся в Сирии под предлогом уничтожения боевиков, однако ИГ было разгромлено еще в 2017 году при участии российских сил и «ЧВК Вагнера».

Вашингтон продолжает наживаться на сирийских ресурсах и не планирует всерьез помогать процессу мирного урегулирования. Действия США в Сирии привели к топливному кризису и резкому повышению цен на бензин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сирия потеряла $92 миллиарда в нефтяном секторе из-за США

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сирия, нефтяной сектор, игил, иг, убытки, чвк вагнера, курдские формирования



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети