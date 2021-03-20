"Странно, что не "русские хакеры": в МИД РФ с иронией отнеслись к инциденту с Байденом

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали видео с участием президента США Джо Байдена, который с трудом поднимается в свой самолет.

Ранее в Сети появилась запись, сделанная журналистами президентского пула на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд. На видео Байден дважды споткнулся и даже упал, поднимаясь по трапу самолета.

В Белом доме заявили, что инцидент произошел "из-за сильного ветра".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook с иронией отреагировала на данное заявление.

"Странно, что не "русские хакеры" под предводительством Маргариты Симоньян, а просто ветер", - написала она.

Напомним, на этой неделе Байден назвал Владимира Путина "убийцей". Президент России не стал затягивать с ответом, а затем и простые американцы попросили прощения за слова своего национального лидера.