20 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область Уральский ФО
сосульки, табличка, Москва (2012) | Фото:Накануне.RU

На Южном Урале при сходе снега с крыши серьезно пострадала женщина

На Южном Урале женщина получила тяжелейшие травмы при сходе снега. Возбуждено дело.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Челябинской области, все произошло около одного из многоэтажных домов по улице Центральной в городе Миньяр: при падении с крыши снега пострадала 45-летняя местная жительница. Женщина получила травмы головы и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Возбуждено дело по статье УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". Сейчас представители СКР устанавливают сотрудников управляющей компании, не обеспечивших своевременную очистку кровли жилого дома.

Как добавили в ведомстве, расследование данного дела взято на контроль руководством регионального следственного управления.

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На Южном Урале при сходе снега с крыши серьезно пострадала женщина

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Теги: снег, пострадавшая, дело, СКР, Южный Урал



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