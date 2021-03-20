На Южном Урале при сходе снега с крыши серьезно пострадала женщина

На Южном Урале женщина получила тяжелейшие травмы при сходе снега. Возбуждено дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Челябинской области, все произошло около одного из многоэтажных домов по улице Центральной в городе Миньяр: при падении с крыши снега пострадала 45-летняя местная жительница. Женщина получила травмы головы и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Возбуждено дело по статье УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". Сейчас представители СКР устанавливают сотрудников управляющей компании, не обеспечивших своевременную очистку кровли жилого дома.

Как добавили в ведомстве, расследование данного дела взято на контроль руководством регионального следственного управления.