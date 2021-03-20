20 Марта 2021
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Александр Головин в составе &quot;Монако&quot; (2019) | Фото: twitter.com/as_monaco

Головин поучаствовал в разгромной победе "Монако" над "Сент-Этьеном"

В пятницу стартовал 30-й тур чемпионата Франции по футболу. Клуб "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, отправился в гости к "Сент-Этьену".

Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча завершилась разгромной победой монегасков со счетом 4:0. В составе гостей отличились Стефан Йоветич, Софьян Диоп, Крепин Дьятта и Орельен Чуаэми, голевую передачу которому отдал Александр Головин.

Стоит отметить, что до конца матча россиянин не доиграл и был заменен на 76-й минуте.

"Монако" набрал 59 очков и занимает четвертое место в чемпионате Франции. В следующем туре команда Головина примет на своем поле "Метц".

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Головин поучаствовал в разгромной победе "Монако" над "Сент-Этьеном"

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Теги: Головин, Монако, Сент-Этьен, победа



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