Американцы попросили прощения у России за слова Байдена о Путине

Российское посольство в Вашингтоне получило письма от простых американцев с извинениями за резкие высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Заявление дипломата опубликовано сегодня на официальной странице посольства в Facebook. По словам Антонова, он хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в дипмиссию свои обращения.

"Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес РФ. Глубоко тронут неравнодушной и активной позицией простых американцев, понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия", - отметил посол.

Он выразил надежду, что администрация США "прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений".

Напомним, на этой неделе американский президент Джо Байден назвал Владимира Путина "убийцей" и добавил, что он "за все заплатит". Президент России не стал затягивать с ответом.