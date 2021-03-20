Директор завода похитил миллионы на ремонте "Адмирала Кузнецова"

Суд в Мурманске арестовал на два месяца гендиректора АО "10 Ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод" Евгения Зудина.

Следствие вменяет ему мошенничество в особо крупном размере – хищение 45 млн из средств, выделенных государством на ремонт единственного авианосца России - крейсера "Адмирал Кузнецов", входящего в Северный флот. Об этом сообщает 47news.ru.

Напомним, 12 декабря 2019 года на авианосце произошел пожар. При тушении продуктами горения отравились 10 военных. Два человека погибли. Причиной пожара СМИ называли попадание сварочной окалины на мусор в трюме, откуда огонь перекинулся на электрокабели. Сообщалось что на восстановление авианосца "Адмирал Кузнецов" после пожара уйдет 300-350 млн руб.