ФАС одобрила покупку ЧТПЗ Трубной металлургической компанией

Федеральная антимонопольная служба России согласовала покупку ЧТПЗ "Трубной металлургической компанией". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на свои источники.

Одобрено и ходатайство "Загорского трубного завода", планировавшего приобретение ЧТПЗ, однако ЗТЗ на "Челябинский трубопрокатный завод" больше не претендует, сказал источник.

В ФАС, ЧТПЗ и ЗТЗ от комментариев отказались. Получить оперативно комментарий ТМК не удалось.

Ранее, напомним, стало известно, что сделка по приобретению челябинского трубного актива компанией Дмитрия Пумпянского может состояться уже в марте-апреле, а, возможно, и в течение двух-трех недель.



Представитель ЗТЗ ранее заявил, что в результате слияния ЧТПЗ с ТМК может образоваться монопольный игрок на рынке бесшовных труб с 98-процентной долей. По его мнению, от монопольного ценообразования могут пострадать нефтегазовые компании, в том числе государственные, а бюджет недополучит дивиденды от них. Он выразил сомнение в том, что такую сделку одобрит ФАС.