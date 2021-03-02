В Пермском крае разыскивают убийцу женщины и двоих детей: расправился с особой жестокостью

Убийцу женщины и двоих детей разыскивают в Прикамье. Тела погибших были найдены накануне в частном доме, находящемся в поселке Октябрьский.

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, возбуждено дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью.

По подозрению в совершении преступления разыскивается: Горбунов Алексей Владимирович, 1980 года рождения.

Приметы: на вид 35-40 лет,рост 165-175 см, нормального телосложения, лицо овальное, волосы светло-русого цвета короткие, брови светлые узкие, глаза большие светлые, нос прямой средний, губы средние выступающие, подбородок скошенный, уши оттопыренные.

Был одет: шапка темного цвета, куртка с капюшоном черного цвета до пояса, брюки темного цвета, обувь темного цвета, с собой может находится сумка черного цвета через плечо.