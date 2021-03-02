ТМК возможно купит ЧТПЗ в марте или апреле

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского, крупнейший производитель труб в России, решила приобрести Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) у миллиардера Андрея Комарова.

РБК со ссылкой на четыре источника, знакомые с переговорами сторон, сообщает, что сделка готовится, несмотря на то что еще летом прошлого года у ЧТПЗ уже появился покупатель - тогда компания подписала соглашение о слиянии с Загорским трубным заводом (ЗТЗ) Дениса Сафина и однокурсника Владимира Путина Николая Егорова (он владеет 25% компании).



Но у ТМК больше шансов приобрести трубный бизнес Комарова. Сделка может состояться уже в марте-апреле, отмечает источник, знакомый с планами менеджмента ТМК. Другой собеседник, близкий к топ-менеджменту ЧТПЗ, также говорит о том, что покупатель будет определен уже в течение двух-трех недель.



Представители ТМК и ЧТПЗ отказались от комментариев. Представитель ЗТЗ заявил, что в результате слияния ЧТПЗ с ТМК может образоваться монопольный игрок на рынке бесшовных труб с 98-процентной долей. По его мнению, от монопольного ценообразования могут пострадать нефтегазовые компании, в том числе государственные, а бюджет недополучит дивиденды от них. Он выразил сомнение в том, что такую сделку одобрит ФАС.