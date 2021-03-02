02 Марта 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Москва
Банк Югра, вкладчики (2017) | Фото: rrnews.ru

Особняки на Балчуге, принадлежащие банку "Югра", уйдут с молотка

Два особняка, принадлежащие обанкротившемуся банку "Югра", будут пущены с молотка. Торги проведет крупнейший в РФ агент по продаже госимущества - Российский аукционный дом.

Дома, о которых идет речь, расположены на так называемом острове Балчуг (участок суши между Москвой-рекой и Водоотводным каналом) в столичном районе Замоскворечье. Это трех- и четырехэтажные отдельно стоящие здания площадью 1 278,7 кв. м и 1 383,4 кв. м соответственно. В контур сделки также входит право аренды земельного участка площадью 150 и 515 кв. м.

Активы продаются единым лотом через реализацию 100% долей ООО "Коммерческая недвижимость" в рамках банкротства (ликвидации) банка "Югра", Начальная цена - 468,8 млн рублей, минимальная - 454,8 млн рублей. Торги идут на понижение цены, первый период с начальной ценой завершится 30 марта 2021 года. Если заявок не будет, то цена снизится, начнется следующий период. Закрытие торгов запланировано на 4 мая, сообщает ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. Экс-владелец Алексей Хотин отправлен под домашний арест. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег банка.

Позднее в отношении Хотина было возбуждено еще одно уголовное дело. Оно касается растраты 283 млрд руб., принадлежащих банку, то есть сумма совокупного ущерба по всем уголовным делам превысила 290 млрд руб. Объединенное дело передано в производство генерал-майору Сергею Чернышову.

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Особняки на Балчуге, принадлежащие банку "Югра", уйдут с молотка

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Теги: банк югра, банкротство, аукцион



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