Рогозин рассказал о краже оборудования с Байконура

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о краже оборудования с Байконура.

По его словам, техника пропала с площадки номер 110, которая находится в собственности Казахстана."От себя добавлю, что: 1. Это собственность Казахстана. 2. "Суперсекретная электроника" - это на самом деле шкафы с неработающим с конца 80-х прошлого века оборудованием", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

По словам Рогозина, охрана этого объекта обеспечивает, прежде всего, безопасность случайных посетителей и туристов, пытающихся проникнуть на аварийный объект. Ожидается решение Казахстана об утилизации объекта.

Ранее в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор космодромов, входит в "Роскосмос") сообщили, что следственные действия проводятся на космодроме Байконур по факту кражи оборудования с площадки, с которой в 1980-х годах стартовали ракета "Энергия" и корабль "Буран".

Следы взлома были обнаружены еще 19 февраля.