Монахини Среднеуральского монастыря через суд добиваются права остаться в своих кельях

Монахини скандального Среднеуральского монастыря через суд добиваются права остаться в своих кельях. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на адвокатов. Речь идет о 10 монахинях.

"Суд необоснованно не учел тот факт, что в случае удовлетворения искового заявления о признании права собственности на храм иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" (литер В), как нежилого здания, это повлияет на права и обязанности Антоновой Ирины Михайловны (монахини Параскевы), поскольку такое решение суда будет являться основанием для ее выселения", — указано в апелляционной жалобе.

Напомним, в феврале Свердловский арбитражный суд признал за епархией право собственности на здание храма иконы Божией Матери "Спорительница хлебов", который является частью женского монастыря, основанного отлученным от церкви и арестованным экс-схиигуменом Сергием.

В храме "Спорительница хлебов" расположены кельи, где проживают монахини, в том числе и монахиня Параскева. Согласно техническому паспорту, в храме предусмотрены 24 кельи для проживания. В судебном заседании монахиня указывала, что здание храма является жилым, на первых двух этажах расположены кельи монахинь и только на третьем этаже располагается сам храм.

Разрешение на проживание в келье в здание храма монахиня Параскева получила от экс-схимонаха Сергия, который также является строителем храма, следовательно, "с получением разрешения, заявитель приобрела право пользования жилым помещением». Кроме этого, в апелляционной жалобе говорится, что во время судебного заседания представитель епархии заявил, что здание храма является нежилым, и все монахини из него расселены. Но, по данным представителей монастыря, монахини продолжают жить в кельях. «Более того, этот объект является для данных монахинь и насельниц единственным жильем, в том числе для заявителя, а, следовательно, их права должны быть учтены при вынесении решения суда по данному делу", — говорится в документе.

В итоге адвокаты просят суд привлечь к участию в деле монахиню Параскеву в качестве третьего лица и передать дело в суд общей юрисдикции по месту нахождения объекта недвижимости — Среднеуральский городской округ.