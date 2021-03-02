02 Марта 2021
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Политика За рубежом
цар, военныеЮ, центрально-африканская республика (2021) | Фото: https://ndjonisango.com

Европейский эксперт призвал Россию активнее участвовать в разрешении кризиса в ЦАР

Россия может помочь урегулировать обстановку в Центральноафриканской Республике, считает кипрский правозащитник Яо Агбезе. По его словам, успехи России по проведению миротворческих операций говорят о необходимости более активного участия Москвы в нормализации ситуации в ЦАР.

Как отмечается в материале кипрского издания Cyprus Mail, после проведения президентских выборов в ЦАР, на которых победил действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера, боевики из "Коалиции патриотов за перемены" (CPC) решили захватить власть в стране силой. От бандитов страдает мирное население, а также инфраструктура страны.

Правительственные силы сейчас проводят антитеррористическую операцию, целью которой является борьба с бандформированиями и обеспечение безопасности на территории страны. Только за последний месяц армия освободила от боевиков CPC несколько городов. Успехи FACA во многом связаны с помощью российских инструкторов, которых некоторые СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

В публикации кипрского СМИ отмечается, что также на территории ЦАР работают представители ООН (МИНУСКА). Содержание 14 тысяч сотрудников обходится примерно в миллиард долларов в год, но они не способствуют стабилизации обстановки в республике. Более того, сотрудники организации были замечены в содействии боевикам.

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Европейский эксперт призвал Россию активнее участвовать в разрешении кризиса в ЦАР

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Теги: цар, центрально-африканская республика, чвк вагнера, FACA



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