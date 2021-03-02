Москва недовольна тем, как в регионах строят и ремонтируют дороги на федеральные деньги

Москва не очень-то довольна тем, как в регионах ремонтируют дороги. Претензии вызывает буквально все: проектировка и администрирование, темпы строительства, заключение контрактов и в целом вальяжность и неспешность при освоении денег, в том числе и федеральных, выделяемых в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Так, по итогам 2020 года не использованный остаток средств был в 11 регионах, и деньги это не малые – 2,7 млрд руб. в общей сумме. По словам замглавы Росавтодора Игоря Костюченко, главная проблема нацпроекта – муниципальные образования. "Часто муниципалитеты не готовы к работе с крупными проектами, нет специалистов. Финансовая и техническая дисциплина при подготовке проектов страдает. По ряду субъектов можно было бы достичь большего распределения средств. Администрирования управления не хватает. Проверка наша через мониторинг показывает недостаточное знание техрегламента Таможенного союза на уровне муниципалитетов", - отметил Костюченко на профильном круглом столе в Совете Федерации.

Он указал на тот факт, что хромает и скорость заключения контрактов. В целом по стране уровень законтрактованности составляет 74% - "это неплохой показатель, но темпы можно увеличить на текущий и последующие годы".

В Минтрансе России согласились, что у регионов и муниципалитетов зачастую представление о качестве ремонта и строительства дорог очень разнится с федеральным. "Постоянно выезжают наши специалисты, проверяют качество, хотя это выборочный контроль. Замечаний поначалу было много, число их снижается. У богатых субъектов выстроена система контроля качества, некоторых приходится подтягивать в ручном режиме", - отметил директор департамент государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса Андрей Шилов.

Он сообщил, что на прошлой неделе правительство зарезервировало на строительство и реконструкцию дорожной инфраструктуры в регионах еще 100 млрд руб., в том числе 53,8 млрд руб. в рамках нацпроекта получат 68 регионов. В прошлом году кассовое исполнение нацпроекта превысило 95%, в нем участвуют с 2021 года 84 региона и 105 городских агломераций.