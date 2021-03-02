ЕС ввел персональные санкции в отношении российских силовиков из-за дела Навального
Евросоюз ввел персональные санкции в отношении руководителей российских силовых ведомств в связи с делом Алексея Навального.
"ЕС ввел санкции против российских официальных лиц, связанных с заключением в тюрьму Навального", сообщает немецкое агентство DPA.
СМИ сообщают, что пока в список попали четверо человек:
генпрокурор Игорь Краснов;
глава СК РФ Александр Бастрыкин;
начальник Росгвардии Виктор Золотов;
глава ФСИН Александр Калашников.