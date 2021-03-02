ЕС ввел персональные санкции в отношении российских силовиков из-за дела Навального

Евросоюз ввел персональные санкции в отношении руководителей российских силовых ведомств в связи с делом Алексея Навального.

"ЕС ввел санкции против российских официальных лиц, связанных с заключением в тюрьму Навального", сообщает немецкое агентство DPA.

СМИ сообщают, что пока в список попали четверо человек:

генпрокурор Игорь Краснов;

глава СК РФ Александр Бастрыкин;

начальник Росгвардии Виктор Золотов;

глава ФСИН Александр Калашников.