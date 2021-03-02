02 Марта 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
нягань (2009) | Фото: Накануне.ru

В Югре сотрудника ДПС заподозрили в оскорблении двух водителей по национальному признаку

В Нягани предстоит выяснить, действительно ли сотрудник ДПС оскорбил двух водителей по национальному признаку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного УМВД.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что сотрудник ДПС, остановив в разное время 28 февраля два автомобиля, управляли которыми двоюродные братья из Азербайджана, оскорбил их по национальному признаку.

"В 10.20 28 февраля за нарушение требований ПДД остановлен автомобиля "Хёндай". В 17.15 за нарушение правил дорожного движения был остановлен "Ауди". В отношении водителей составлены административные протоколы. Информация о том, что инспектор якобы оскорбил водителей, будет проверена. В результате будет принято соответствующее рещение", - сообщили в управлении.

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В Югре сотрудника ДПС заподозрили в оскорблении двух водителей по национальному признаку

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Теги: ДПС, оскорбление



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