Лукашенко: В сообщениях о встрече с Путиным в Сочи много брехни и выдумок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 22 февраля не обсуждал вопрос выделения Минску нового кредита, а также тему трансфера власти в Белоруссии. Слова белорусского лидера приводит БелТА.

Как добавил Лукашенко, СМИ писали очень много об этой встрече. Однако большую часть сведений он назвал "брехней и выдумками".

По словам президента Белоруссии, на переговорах с президентом РФ обсуждалась полная ревизия отношений двух стран, обсуждались десятки вопросов.

Ранее сообщалось, что Минск получил от Москвы технологию производства российской вакцины от коронавируса. Об этом стало известно по итогам встречи лидеров двух стран в Сочи.