02 Марта 2021
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Общество Челябинская область
златоуст (2016) | Фото: Накануне.ru

Администрация Златоуста ищет подрядчика для рекультивации мазутохранилища за 293 млн рублей

Администрация Златоуста объявила аукцион на выполнение работ по рекультивации территории старого мазутохранилища. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Начальная цена контракта – 293,4 млн руб. Заявки от подрядчиков будут принимать до 15 марта. Итоги подведут 16 марта.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен выполнить работы до 31 мая 2022 г. Площадь рекультивации составит 0,72 га. Работы будут проводиться в три этапа. Подготовительный этап нужно завершить до 30 сентября текущего года. После этого начнется технический этап, который продлится до 16 апреля 2022 г. Завершить биологический этап нужно будет до конца мая 2022 г. Финансирование работ будет осуществляться за счет средств федерального, областного и местного бюджетов

Напомним, в сентябре 2015 г. суд обязал администрацию Златоуста ликвидировать мазутохранилище рядом с многоквартирным домом № 3 по ул. 4-я Нижне-Вокзальная. В марте 2018 г. было получено положительное заключение государственной экологической экспертизы на мероприятия по ликвидации бывшего мазутохранилища машиностроительного завода. Объект включили в федеральный проект "Чистая страна".

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Администрация Златоуста ищет подрядчика для рекультивации мазутохранилища за 293 млн рублей

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Теги: мазутохранилище, рекультивация, аукцион,



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