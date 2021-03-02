02 Марта 2021
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Политика За рубежом Москва
евгений пригожин, конкорд, чвк вагнер (2021) | Фото: ТАСС/ Михаил Метцель

«Меня преследуют за мои убеждения»: Пригожин объяснил, почему ФБР объявили на него охоту

Во вторник, 2 марта, в официальном аккаунте ФБР в Twitter появилась информация о розыске 13 российских граждан, среди которых оказался петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. За помощь в поимке предпринимателя представители ФБР предложили награду в размере $250 тысяч. Редакция РИА Накануне.RU обратилась к Евгению Викторовичу с просьбой прокомментировать ажиотаж вокруг этой темы.

Результаты американских выборов в 2016 году стали причиной недовольства политиков-демократов. Именно с этого момента начались поиски «русского следа» во внутренней политике США. В 2018 году директор ФБР Роберт Мюллер пытался обвинить Пригожина и его компанию во вмешательстве в избирательную систему США. К слову, все обвинения были сняты американским судом.

«В 2018 году прокурор Мюллер обвинил меня во вмешательстве в американские выборы, после чего, поняв бессмысленность процесса, подал в отставку. Я выиграл в Америке все суды, беспощадно разгромив обвинение. Постановление суда гласит: преступления не было. Дело закрыть ввиду отсутствия смысла. «Конкорд» и Пригожин невиновны», – публикует слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

По словам бизнесмена, спецслужбы США не смогли представить в суде достоверных доказательств и аргументов, а дело трехлетней давности всплыло исключительно из-за избрания нового президента-демократа. Таким образом спецслужбы как бы «присягнули на верность» новой власти.

Историю с ФБР активно обсуждают не только российские СМИ. В сети начали появляться комментарии из-за рубежа, в том числе от беглого олигарха Михаила Ходорковского. Пригожин иронично ответил ему, напомнив о его преступлениях. Кроме того, бизнесмен предложил идею о назначении награды в 500 тысяч долларов за поимку Ходорковского, но только если о его местонахождении сообщит гражданин России.

«Что касается гражданина Ходорковского. В этой истории я – патриот и хороший парень. А Ходорковский – плохой парень. Он - бывший олигарх, подкупивший высшее руководство страны 90-х и укравший огромные средства нашего народа, который прячется в Лондоне. Я разыскиваюсь американцами по несуществующим обвинениям, а Ходорковский пачками убивал людей, включая мэра Нефтеюганска, который пытался остановить его и элиту тех времен от разграбления страны», – отметил Пригожин.

Все обвинения со стороны США, которые, даже по мнению американского суда, выдвинуты безосновательно, имеют исключительно политизированный характер, считает Пригожин: «Меня преследуют за мои убеждения, за то, о чем любят визжать либеральные СМИ, используя понятие «узник совести»».

При этом Пригожин не исключает того факта, что может оказаться в американской тюрьме. Однако такое возможно, только если «беда придет изнутри» и кто-то из россиян предаст Родину, в чем предприниматель сомневается.

«И если кто-то из представителей силовых структур позарится на подачки дядюшки Сэма и решит предать Родину, то заодно сдадут и меня. Но думаю, что в ближайшие годы, к счастью, России это не грозит», – резюмировал бизнесмен.

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«Меня преследуют за мои убеждения»: Пригожин объяснил, почему ФБР объявили на него охоту

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Теги: евгений пригожин, фбр, директор ФБР Роберт Мюллер, ходорковский, сша



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