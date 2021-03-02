Свердловский минздрав о вакцинации от коронавируса: "Двоечников" у нас нет

В свердловском минздраве рассказали, как в муниципалитетах Среднего Урала проходит вакцинация от коронавируса.

Как сообщил на сегодняшнем брифинге первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков, в настоящее время в регионе насчитывается 74 учреждения, где проводится вакцинация от COVID-19. По его словам, работают более 120 прививочных пунктов.

"Я извиняюсь за такое выражение, "двоечников" у нас нет. Все относятся к этому очень хорошо, в этом помогает активность населения. Она везде: нельзя сказать, что в Екатеринбурге активность есть, а в Шале нет. Там тоже великолепно идет вакцинация, хотя это достаточно удаленное от Екатеринбурга место и не такое многонаселенное", - рассказал Турков.

Он уточнил, что к настоящему моменту первым компонентом вакцины привито уже более 150 тысяч свердловчан.

"Осложнений не было совсем", - добавил Сергей Турков.

Ранее вице-губернатор Павел Креков заявлял, что жители Свердловской области не испытывают никакого страха перед вакцинацией. Также сообщалось, что введенные в Екатеринбурге ограничения из-за ковида будут сняты, когда больше половины населения уральской столицы окажется привито вакциной.