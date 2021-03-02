02 Марта 2021
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Политика В бывшем СССР
Армен Саркисян, президент Армении (2018) | Фото:parliament.am

Президент Армении второй раз отклонил указ об отставке начальника генштаба ВС

Президент Армении Армен Саркисян во второй раз отклонил указ на увольнение начальника генштаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна. Документ был подан премьер-министром Николом Пашиняном, который настаивает на отставке военного руководителя.
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В администрации президента происходящее назвали политическим кризисом. Чтобы его разрешить, Саркисян провел встречи с Пашиняном, Гаспаряном, высшим командованием ВС. "Были рассмотрены причины непринятия премьер-министром возражений президента по проекту указа об отставке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

"Очевидно, что нынешняя ситуация является результатом разногласий между политическими и военными деятелями в послевоенный и послевоенный период, иногда с очень персонализированными подходами. Президент республики принял решение не подписывать проект указа", - отмечается в публикации.

Стоит отметить, что законодательство Армении предусматривает автоматическое вступление в силу указа премьер-министра, если его дважды отклонит президент.

Накануне, когда стало известно о повторном требовании Пашиняна уволить главу генштаба, руководство армии снова потребовало отставки премьер-министра. Эти взаимные претензии сопровождаются митингами сторонников Пашиняна и сторонников оппозиции по всей стране.

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Президент Армении второй раз отклонил указ об отставке начальника генштаба ВС

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Теги: армен саркисян, никол пашинян, политический кризис



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Ранее 27.02.2021 17:10 Мск Саркисян отказался отправить в отставку главу генштаба

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