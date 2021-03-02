02 Марта 2021
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Рефтинская ГРЭС, уголь, бульдозер (2015) | Фото: Накануне.RU

Хотите, чтобы было как в Техасе? Путин предостерег от резкого отказа от угля

Владимир Путин сегодня провел совещание с правительством по теме развития угольной отрасли. Он отметил, что существует тренд на "зеленую энергию", но жизнь сама вносит в него коррективы.

"Не секрет, что некоторые из них предполагают существенное сжатие рынка [угля], в том числе из-за технологических изменений в мировом ТЭКе, активного использования альтернативных видов топлива. Что с этим происходит – мы тоже знаем: сейчас Техас замерз, когда холода были. А отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Может быть, это тоже внесет свои коррективы", - заявил Путин.

Президент также напомнил, что с 2017 года в стране добыча угля стабильно превышает 400 млн т в год, больше половины из них поставляется на экспорт, за последние восемь лет объем поставок за рубеж вырос более чем на треть. Основным рынком сбыта стал Азиатско-тихоокеанский регион.

"Важно не упустить этот момент; гибко используя логистические возможности нашей транспортной системы, нарастить экспортный потенциал отечественной угольной промышленности. А это, подчеркну, означает новые рабочие места, рост доходов людей, занятых в этой отрасли и транспортном комплексе России. У нас уже запущены планы по развитию Восточного полигона железных дорог, по расширению пропускной способности БАМа и Транссиба, которые выходят на дальневосточные морские порты", - отметил Путин.

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Хотите, чтобы было как в Техасе? Путин предостерег от резкого отказа от угля

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Теги: угольная промышленность, зеленая энергетика, экспорт



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