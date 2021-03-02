Лавров: Россия однозначно отреагирует на возможные санкции США из-за Навального

Россия однозначно отреагирует на возможные санкции США против Москвы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Никто не отменял правила дипломатии, одно из правил дипломатии – это взаимность", – цитирует министра РИА Новости.

По данным Reuters, США намерены ввести санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным против России 2 марта.

Они будут сопоставимы с готовящимися ограничительными мерами ЕС, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, санкции США могут коснуться 10 чиновников, имеющих связи с руководством РФ.