Лавров: Россия однозначно отреагирует на возможные санкции США из-за Навального
Россия однозначно отреагирует на возможные санкции США против Москвы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Никто не отменял правила дипломатии, одно из правил дипломатии – это взаимность", – цитирует министра РИА Новости.
По данным Reuters, США намерены ввести санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным против России 2 марта.
Они будут сопоставимы с готовящимися ограничительными мерами ЕС, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, санкции США могут коснуться 10 чиновников, имеющих связи с руководством РФ.