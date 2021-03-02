На площадке Байконура, с которой взлетала ракета с "Бураном", похитили электронику

Детали с драгоценными металлами похитили со стартовой площадки №110 космодрома Байконур. Ведутся следственные действия, сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

С данной площадки в ноябре 1980 года стартовала ракета "Энергия", которая вывела на околоземную орбиту космический корабль "Буран". Также площадка №110 использовалась для запусков советской лунной ракеты Н-1.

Следы взлома были обнаружены еще 19 февраля, сообщил "Рен-ТВ". По данным телеканала, начальник службы охраны АО "ЦЭНКИ" - "Космический центр "Южный" обратился в полицию с заявлением. Возбуждено уголовное дело. Материальный ущерб оценили более чем в 5 тысяч рублей.

Ранее на аэродроме в Ростовской области вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из самолета Ил-80. Об инциденте стало известно 7 декабря. Возбуждено уголовное дело. По данным МВД, сумма ущерба составила более миллиона рублей. СМИ сообщали, что подозреваемый в краже был задержан в январе.