Зачем Роспотребнадзор резко занизил популяционный иммунитет россиян?

Иммунитет к коронавирусу имеют не более 6% россиян, сообщил накануне заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Это намного меньше, чем было осенью. Как могло произойти, что после пика заболеваемости, когда многие переболели, коллективный иммунитет не вырос, а упал?

В ноябре Роспотребнадзор сообщал, что в регионах уровень популяционного иммунитета варьируется от 5-10% до 50-60%. Новое, уже третье, исследование планировалось в декабре. Видимо, его результаты было решено не озвучивать, чтобы новая методика Роспотребнадзора не казалась такой абсурдной. А она действительно новая, причем весьма сомнительная. Если прежде ведомство определяло количество людей с антителами, то сейчас просто учитывает тех, у кого вирус был или зарегистрирован (4,2 млн), или человек был вакцинирован (таких около 4 млн). Поэтому и выходит, что иммунитет выработали только 8-9 млн россиян - 6% населения.

При этом еще осенью было ясно, что с вирусом столкнулись десятки миллионов россиян, а его летальность порядка 0,1%. Сейчас же можно предположить, что вирус в той или иной форме перенесло большинство населения страны, поэтому и число положительных тестов резко упало (число реально болеющих среди них еще меньше). Однако Роспотребнадзор совершил тот же методологический переворот, который ранее проделала ВОЗ, а именно: она изменила определение коллективного иммунитета, полностью исключив из него естественную составляющую. Теперь считается, что коллективный иммунитет может быть достигнут только вакцинацией, а просто переболеть - это недопустимо. То есть в этой концепции человеческий организм представлен абсолютно беспомощным, который не может справиться ни с какой болезнью без вакцины. По сути подведена база под массовую вакцинацию.

Именно об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова: только когда порядка 60% населения будут вакцинированы, выработается иммунитет. Можно заметить, что популяционный иммунитет стал таким образом социально-политическим понятием и заложником позиции властей. И управляет этим Роспотребнадзор, который подчиняется ВОЗ во многих вопросах, в том числе касающихся эпидемий, как отмечал президент общероссийской общественной организации "Лига защитников пациентов" Александр Саверский.

Фактически власти дали понять, что они не ослабят ограничений, пока, по их представлениям, не выработается коллективный иммунитет, то есть пока не вакцинируют большинство населения. Этим и объясняется то, что после прохождения через пик заболеваемости, когда иммунитет вырос, у властей в статистике он упал. Они не обращают внимания на то, что при снижении иммунитета заболеваемость, наоборот, росла бы, а она сильно снизилась - за два месяца в 2,5 раза. Так, сама Голикова сказала, что для замедления темпов распространения вируса необходимо, чтобы иммунитет сформировался у 60-70%. Но распространение вируса уже сильно замедлилось. Это при 6% населения с иммунитетом? Кем же тогда выглядит Голикова?

Эта абсурдная позиция Роспотребнадзора, возможно, объясняется тем, что тема коронавируса стала больше политическим явлением, нежели медицинским. И тогда и решимость продолжать режим пандемии является политическим решением. Как и решимость всех "спасать" через вакцинацию.