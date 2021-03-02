Зачем Роспотребнадзор резко занизил популяционный иммунитет россиян?

02 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова (2016) | Фото: правительство.янао.рф

Зачем Роспотребнадзор резко занизил популяционный иммунитет россиян?

Иммунитет к коронавирусу имеют не более 6% россиян, сообщил накануне заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Это намного меньше, чем было осенью. Как могло произойти, что после пика заболеваемости, когда многие переболели, коллективный иммунитет не вырос, а упал?
Читайте также:

В ноябре Роспотребнадзор сообщал, что в регионах уровень популяционного иммунитета варьируется от 5-10% до 50-60%. Новое, уже третье, исследование планировалось в декабре. Видимо, его результаты было решено не озвучивать, чтобы новая методика Роспотребнадзора не казалась такой абсурдной. А она действительно новая, причем весьма сомнительная. Если прежде ведомство определяло количество людей с антителами, то сейчас просто учитывает тех, у кого вирус был или зарегистрирован (4,2 млн), или человек был вакцинирован (таких около 4 млн). Поэтому и выходит, что иммунитет выработали только 8-9 млн россиян - 6% населения.

При этом еще осенью было ясно, что с вирусом столкнулись десятки миллионов россиян, а его летальность порядка 0,1%. Сейчас же можно предположить, что вирус в той или иной форме перенесло большинство населения страны, поэтому и число положительных тестов резко упало (число реально болеющих среди них еще меньше). Однако Роспотребнадзор совершил тот же методологический переворот, который ранее проделала ВОЗ, а именно: она изменила определение коллективного иммунитета, полностью исключив из него естественную составляющую. Теперь считается, что коллективный иммунитет может быть достигнут только вакцинацией, а просто переболеть - это недопустимо. То есть в этой концепции человеческий организм представлен абсолютно беспомощным, который не может справиться ни с какой болезнью без вакцины. По сути подведена база под массовую вакцинацию.

Именно об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова: только когда порядка 60% населения будут вакцинированы, выработается иммунитет. Можно заметить, что популяционный иммунитет стал таким образом социально-политическим понятием и заложником позиции властей. И управляет этим Роспотребнадзор, который подчиняется ВОЗ во многих вопросах, в том числе касающихся эпидемий, как отмечал президент общероссийской общественной организации "Лига защитников пациентов" Александр Саверский.

Фактически власти дали понять, что они не ослабят ограничений, пока, по их представлениям, не выработается коллективный иммунитет, то есть пока не вакцинируют большинство населения. Этим и объясняется то, что после прохождения через пик заболеваемости, когда иммунитет вырос, у властей в статистике он упал. Они не обращают внимания на то, что при снижении иммунитета заболеваемость, наоборот, росла бы, а она сильно снизилась - за два месяца в 2,5 раза. Так, сама Голикова сказала, что для замедления темпов распространения вируса необходимо, чтобы иммунитет сформировался у 60-70%. Но распространение вируса уже сильно замедлилось. Это при 6% населения с иммунитетом? Кем же тогда выглядит Голикова?

Эта абсурдная позиция Роспотребнадзора, возможно, объясняется тем, что тема коронавируса стала больше политическим явлением, нежели медицинским. И тогда и решимость продолжать режим пандемии является политическим решением. Как и решимость всех "спасать" через вакцинацию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зачем Роспотребнадзор резко занизил популяционный иммунитет россиян?

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, иммунитет, роспотребнадзор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети