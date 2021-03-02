02 Марта 2021
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Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Число отравившихся школьников в Красноярске превысило 90, мэр уволил двух человек

В Красноярске до 91 выросло число отравившихся школьным питанием: у детей в возрасте от 7 до 14 лет выявили иерсиниоз. Глава города Сергей Еремин написал эмоциональный пост по этому поводу в Instagram, в котором сообщил об увольнении двух чиновников.

"Я страшно злюсь, потому что это касается детей. Школа – второй дом, так вот дома точно не должны кормить до отравления! Негодую и как глава города, и как отец школьниц, - пишет Еремин. - В прошлом году было принято решение перестроить систему организации школьного питания, создали Центр питания, чтобы вывести эту работу на качественный уровень. И что я вижу? Поставленные цели очевидно не достигнуты. Забили тревогу ещё на прошлой неделе, вызывал на ковер всех ответственных. Вынужден был уволить двоих".

Мэр заявил, что вопрос организации школьного питания будет рассматриваться на ближайшем заседании профильной комиссии горсовета "с участием всех сторон".

Между тем, в Министерстве образования Красноярского края сообщили, что доставкой продуктов в этих школах занимался один и тот же поставщик. Роспотребнадзор составил протоколы о временном запрете деятельности этого поставщика, материалы дела направлены в суд.

Проверки тем временем не обнаружили патогенных организмов в пищеблоках школ, но при этом ДНК возбудителя иерсиниоза выявлена в суточных пробах (салат из моркови с яблоками, салат "Витаминный") и в пробах овощной продукции от поставщика.

"По всем случаям отравления ведутся служебные проверки. Прокуратура края возбудила уголовное дело о нарушении санитарных норм. В школах, где выявлены факты отравления учеников, поставку продуктов питания осуществляет другая организация. На пищеблоках в школах, где выявлены случая заражения, проведена дезинфекция. Во всех школах Красноярска приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки", - говорится в сообщении ведомства.

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Число отравившихся школьников в Красноярске превысило 90, мэр уволил двух человек

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Теги: отравление, пищеблок, увольнение



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